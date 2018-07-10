جائزة الشيخ خليفة للامتياز تواصل دوراتها التدريبية للمشاركين

المصدر: أبوظبي - وام

نظم مكتب جائزة الشيخ خليفة للامتياز التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي الندوة التعريفية الثالثة ضمن سلسلة فعاليات الندوات والورش المختلفة التي يستهدف من خلالها جميع المشاركين والمعنيين والمهتمين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز.

وجاءت الندوة التي حضرها ما يزيد على 70 مشاركاً يمثلون ما يزيد على 60 شركة ومؤسسة متخصصة في مجالات القطاعات الخاصة للتعريف عن ماهية الجائزة وشرح الإطار العام لها والتعريف بأهم الأدوار التي تقدمها الجائزة لرفع القدرات التنافسية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص بأبوظبي ودولة الإمارات. واستعرضت الندوة التي قدمها الخبير شوقي اليوسف التعريف بنموذج الجائزة وكيفية توثيق معنى التميز المؤسسي من منظور جميع المعنيين وشرح الأسس العامة لمعايير الجائزة ومنهجية قياس الأداء المتبعة من قبل المقيمين والمحكمين بالجائزة.