«صفقة اليوم» تقدم 50 % خصماً بمتجر «ليفايز» في فيستيفال سيتي مول

المصدر: دبي- البيان

أطلقت مفاجآت صيف دبي، عرض «صفقة اليوم»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

والذي يقدم تخفيضات قيّمة على مجموعة واسعة من العلامات التجارية، حيث بإمكان المتسوقون في متجر ليفايز لملابس الجينز بدبي فيستيفال سيتي مول، الحصول على جينز 501 و711، بخصم نسبته 50 ٪، وذلك ابتداءً من 10 صباحاً وحتى نفاد الكمية.

وتغطي العروض الجديدة لمفاجآت صيف دبي، في إطار «صفقة اليوم»، مجموعة من العلامات المحلية والعالمية، التي تقدم للمتسوّقين فرصة الاستفادة من عروض جذابة على منتج حصري في موقع تسوقٍ معين كل يوم، حتى الرابع من أغسطس، ابتداءً من الساعة 10 صباحاً وحتى نفاد الكمية. وتتنوع العروض كل أسبوع، لتشمل منتجات الأزياء والعناية بالجمال، إلى الأدوات والمستلزمات المنزلية الفاخرة.