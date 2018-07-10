«رواد» تطلق الدورة الثانية من الدبلوم المهني لإدارة المطاعم

المصدر: الشارقة - البيان

انطلقت أمس فعاليات الدورة الثانية من «الدبلوم المهني لإدارة المطاعم» الذي تنظمه مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، والذي تستمر فعالياته حتى الـ19 من الشهر الجاري، بمشاركة 18 مواطناً ومواطنة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع المطاعم.

وقال حمد المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»: نجاح الدورة الأولى من دبلوم إدارة المطاعم دفعنا لإطلاق الدورة الثانية في ظل الإقبال عليها، فضلاً عن كونها تأتي في إطار تنفيذ سلسلة الدورات التدريبية والدبلومات المهنية التي أعلنت عنها المؤسسة ضمن خطتها للعام الجاري.