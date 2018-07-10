«أبوظبي للتنافسية» يطلع على تجارب تسهيلات الأعمال

المصدر: أبوظبي - وام

عقد مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي اجتماعاً تنسيقياً للجنة التوجيهية المعنية بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال في إمارة أبوظبي.

والتي تضم ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية في أبوظبي ذات العلاقة. وتم خلال الاجتماع الاطلاع على تجارب الجهات المختصة في تسهيل مجالات ممارسة الأعمال التجارية في أبوظبي ومعالجة التحديات التي تواجه الجهات في تحقيق هذه المبادرات ومناقشة الحلول المقترحة لها.

وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة حرص دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي على تبني أفضل الممارسات والممكنات التي من شأنها أن تعزز من موقع الإمارة إقليمياً ودولياً في مجال تنافسية قطاع الأعمال.

وأشاد بالدعم والمساهمة الفاعلة لشركاء الدائرة الاستراتيجيين من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي الذين أسهموا مع مكتب أبوظبي للتنافسية في إعداد المبادرات والبرامج التي تعزز من أداء إمارة أبوظبي وتحسين تنافسيته في تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال من خلال العمل المشترك.

من جهتها أوضحت هالة العامري مدير مكتب أبوظبي للتنافسية أن عمل اللجنة يهدف إلى إيجاد وتنفيذ مشاريع لتحسين مركز أبوظبي ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي.

مشيرة إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي نفذت عدداً من المبادرات الهادفة إلى التطوير المستمر لنظام تسجيل الأعمال في أبوظبي عن طريق تقليل إجراءات ووقت وتكلفة ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارة وجذب الاستثمارات لتحقيق بيئة أعمال جاذبة لتحقيق أعلى درجات التنافسية لإمارة أبوظبي.