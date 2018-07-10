«اليوسف موتورز» تفتتح ورشة لسيارات «إم. جي موريس جراج»

المصدر: دبي ـ البيان

افتتحت شركة اليوسف موتورز ورشة مخصصة حصرياً لسيارات إم. جي ـ موريس جراج على طريق الشيخ زايد بدبي. وحصلت شركة اليوسف موتورز على حقوق التوزيع الحصرية لسيارات إم. جي ـ موريس جراج في وقت سابق من العام الحالي، وهي عازمة على المساعدة في تحقيق الرؤية التي تتوخاها تلك العلامة التجارية في الإمارات.

وقال محمد إقبال اليوسف، نائب رئيس شركة اليوسف موتورز "إن شركة اليوسف موتورز ينصب تركيزها على تطبيق عمليات جديدة تستهدف زيادة رضا العميل في كل نقطة يتعامل فيها العميل معنا عبر مختلف مراحل الشراء والتملك.

وتراهن العلامات التجارية العالمية مثل إم. جي ـ موريس جراج على زيادة معدل الطلب بسوق الإمارات مع اقتراب موعد انعقاد معرض إكسبو 2020، علاوة على حرص العلامات التجارية الفاخرة على الاستفادة من اتجاهات المستهلك الحالية.