«نورديا»: الإمارات مركز أعمال الخليج وجنوب آسيا وشرق أفريقيا

المصدر: دبي- سيد صالح

أكدت دراسة ببنك نورديا السويدي أن الإمارات تمثل مركز الأعمال التجارية لمنطقة الخليج العربي،و جنوب آسيا وشرق أفريقيا.

كان البنك نورديا أصدر مؤخراً دراسة تتضمن نظرة عامة عن الأوضاع الاقتصادية في الإمارات وآفاق نموها الاقتصادي المستقبلي، وذلك ضمن سلسلة دراسات يصدرها البنك عن مختلف دول العالم.

وأشار البنك في دراسته إلى أن الإمارات تمتلك سوقاً من أكثر أسواق العالم ديناميكية، استناداً إلى عدة مقومات، فهي من أنشط أسواق العالم في حركة التجارة الخارجية.

حيث تحتل المركز الــ 16 على قائمة أكبر الدول المُصَدرة في العالم والــ 20 على قائمة أكبر الدول المستوردة. وعلاوة على ذلك، تستأثر التجارة بنسبة 205% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، وفقاً لأحدث إحصائية صادرة عن البنك الدولي في 2017.

ونوه بنك نورديا في دراسته بأن اقتصاد الإمارات نجح في التعامل بمقدرة مع تبعات الأزمة التي نجمت عن انخفاض أسعار النفط. وأضاف أن من أبرز مؤشرات هذا النجاح توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 3.4% خلال العام الحالي، فيما تشير توقعات رسمية في الإمارات إلى أن معدل النمو يمكن أن يصل إلى 3.9%.

وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن تشهد العائدات النفطية وغير النفطية نمواً بنسبة تتجاوز 3% خلال العام الجاري، بينما يتلقى اقتصاد دبي دفعة قوية من تنظيم معرض إكسبو دبي 2020. وسلطت الدراسة الضوء على نجاح الإمارات في تنويع اقتصادها. وشددت على دور القطاع المصرفي القوي، بالإضافة إلى العائدات المجزية التي تجنيها الدولة من قطاع السياحة، في تحقيق هذا التنوع. كما ذكرت الدراسة أن الإمارات تمتلك واحدة من أكثر أنظمة الرفاهية تطوراً في العالم،