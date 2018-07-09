تدشين التوسعة الجديدة لـ «سيتي سنتر الشارقة»

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

دشّنت ماجد الفطيم رسمياً، أمس، توسعة سيتي سنتر الشارقة، التي بلغت تكلفتها 260 مليون درهم، حيث شهدت إضافة مجمع ڤوكس سينما الأول من نوعه في إمارة الشارقة، الذي يضم 12 شاشة عرض تقدم أفضل تجارب السينما من خلال «جولد باي رودز»، وصالة «سيتي 101.6 إف إم ماكس»، والشاشات المخصصة للأطفال «كيدز سكرينز».

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لإدارة العقارات (الإمارات والبحرين وعُمان)، مراكز التسوق، و«ماجد الفطيم العقارية»: «تسعى «ماجد الفطيم» دائماً لتطوير مفهوم التجزئة والترفيه بهدف مواكبة المتطلبات العصرية والاحتياجات المتغيرة للمتسوقين، والحفاظ على مكانتنا كوننا وجهة تسوق مفضلة في الشارقة.

وتشكل التوسعة جزءاً من الاستراتيجية الطموحة التي أعلنت عنها «ماجد الفطيم» في يونيو 2016، التي تشمل ضخ استثمارات بقيمة 30 مليار درهم في الإمارات بحلول 2026، لتصل استثماراتها الكلية في الدولة إلى 48 مليار درهم. وجرت توسعة مواقف السيارات لتستوعب 1.426 سيارة، إلى جانب توسعة المداخل والمخارج القريبة من المتاجر الرئيسة الكبيرة.

وأدت التوسعة إلى زيادة المساحة الإجمالية القابلة للتأجير إلى 51.42 ألف متر مربع، ليحتضن سيتي سنتر الشارقة 23 متجراً جديداً. ويأتي مشروع التوسعة في إطار استثمارات ماجد الفطيم الإضافية في المناطق الشمالية، التي شملت افتتاح «ماي سيتي سنتر الظيت» مؤخراً في إمارة رأس الخيمة، والتوسعة الحالية في «سيتي سنتر عجمان».