«بيسيكس» البلجيكية لتوسيع ميناء الفجيرة

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

أرست شركة موانئ أبوظبي، عقد توسيع محطة الحاويات في ميناء الفجيرة، على شركة «بيسيكس» البلجيكية، بحسب ما نشرته مجلة «ميد»، أمس، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكانت موانئ أبوظبي، قد تسلمت العطاءات الفنية الخاصة بهذا العقد في تاريخ 20 مارس الماضي. ويتضمن نطاق الأعمال المدرجة في العقد، زيادة عمق المرسى في محطة الحاويات إلى 16.5 متراً، وبناء رصيف يمتد بطول كيلومتر، وإنشاء ساحة للتخزين، تبلغ مساحتها 300 ألف متر مربع.

وكانت موانئ أبوظبي، أبرمت في ديسمبر الماضي، امتيازاً لمدة 35 عاماً مع ميناء الفجيرة، يتيح لها تشغيل وإدارة محطة الحاويات بالميناء.