غرفة عجمان تثمّن توجيهات القيادة بتوفير مناخ اقتصادي جاذب

المصدر: Ⅶعجمان - البيان

ثمّن أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، جهود القيادة الرشيدة في إمارة عجمان، بتوفير مناخ اقتصادي مرن، يعزز نمو واستدامة مختلف الأنشطة الاقتصادية. وقال عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن القرارات التي توجه بها القيادة الرشيدة، تصب في تنافسية القطاع الاقتصادي للإمارة على المستويين المحلي والدولي، مشيداً بقرار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، القرار الأميري 21 لسنة 2018، والذي يقضي بإعفاء أعضاء الغرفة الصادرة لهم تراخيص من دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، من سداد رسوم العضوية في الغرفة المتراكمة عليهم، بسبب عدم التجديد حتى تاريخ 31/‏‏‏12/‏‏‏2017، وذلك في حال طلب تجديد تلك العضوية. حيث تستمر فترة الاستفادة من الإعفاء المقرر حتى 13 ديسمبر 2018.

وأوضح أن القرار يأتي في إطار الدعم المستمر من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، للحركة الاقتصادية في الإمارة، ولتسهيل الأعمال ومزاولة الأنشطة الاقتصادية، بما يحفز القطاع الاقتصادي في الإمارة، ليؤدي دوره بالشكل المطلوب.

وأشاد سالم السويدي مدير عام الغرفة بجهود القيادة الرشيدة، وحرصها على توفير بيئة اقتصادية جاذبة، تعزز استدامة المنشآت الاقتصادية، مؤكداً أهمية القرار بإعفاء أعضاء الغرفة من سداد رسوم العضوية المتراكمة، ما يترك أثراً إيجابياً كبيراً في أعضاء الغرفة، وإعطاء فرصة لتصحيح أوضاع عدد من الأعضاء، ومتابعة أعمالهم بالشكل الصحيح.