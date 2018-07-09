سويس بلهوتيل تخطّط لافتتاح 10 فنادق في المنطقة بحلول 2019

المصدر: دبي - البيان

تعتزم مجموعة سويس-بلهوتيل إنترناشيونال تعزيز حضورها في المنطقة من خلال افتتاح 10 فنادق في وجهات رئيسة في جميع أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا بحلول عام 2019. وقال لوران ايه. فوافنيل، نائب الرئيس الأول للعمليات والتطوير في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في شركة سويس-بلهوتيل إنترناشيونال: نحن على أهبة الاستعداد لافتتاح 10 فنادق جديدة هذا العام والعام المقبل، إضافة إلى مجموعة أخرى من المشاريع قيد التطوير.

وهذه المشاريع ستتيح لنا الدخول إلى وجهات جديدة، مثل السعودية وعمان والكويت ومصر، وفي الوقت ذاته تعزيز تواجدنا في المناطق الحالية. وعلاوة على ذلك، ستشمل هذه الإضافة افتتاح بعض من علاماتنا التجارية التي ستكون متاحة في المنطقة للمرة الأولى، وتتنوع ما بين الفنادق الفاخرة من فئة خمس نجوم إلى قطاعات الفنادق المتوسطة.

ومن المتوقع أن يستمر أداء السياحة في المدن الرئيسة في جميع أنحاء الشرق الأوسط قوياً باكتمال مشاريع البنية التحتية الرئيسة، مثل أعمال توسعة المطارات وزيادة شبكات المواصلات العالمية ونمو ناقلات الطيران منخفضة التكلفة ومناطق الجذب الترفيهية الجديدة ومرافق الأعمال المتطورة، إضافة إلى الفعاليات الإقليمية والدولية على مدار العام.