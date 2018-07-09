590 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 590 مليون درهم، حيث تم تسجيل 85 مبايعة بقيمة 185 مليون درهم، منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 59 مليون درهم و73 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 126 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 22 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة .

وتصدرت وادي الصفا 6 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت مبايعتين بقيمة 7 ملايين. وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم. وسجلت الرهونات 405 ملايين درهم منها 26 رهن أراضٍ بقيمة 155 مليون درهم و29 رهن فلل وشقق بقيمة 250 مليون درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 224 مليون درهم ورهن بمنطقة الخوانيج الثانية بقيمة 38 مليون درهم.