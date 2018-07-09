البنك الدولي: الإمارات في مقدمة الدول بالخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية

المصدر: Ⅶدبي - سيد صالح

ذكر البنك الدولي أن الإمارات تأتي في مقدمة الدول التي تزود المتعاملين بخدمات مصرفية عبر الهواتف الذكية. وأضاف البنك في تقرير صدر أخيراً تحت عنوان: «قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي لعام 2017: قياس الشمول المالي وثورة التكنولوجيا المالية»، أن نسبة السكان البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية إلى إجمالي سكان الإمارات تبلغ 88%. وتصل نسبة الرجال الذين لديهم حسابات مصرفية في الإمارات إلى إجمالي عدد الرجال في الدولة 93%، بينما تبلغ النسبة 76% في حال السيدات.

ويصدر البنك الدولي هذا التقرير بصفة سنوية بتمويل من مؤسسة بيل ومليندا جيتس وبالتعاون مع مؤسسة «غالوب»، وذلك للوقوف على كيفية استخدام الأشخاص للخدمات المالية في 144 بلداً حول العالم.

وأفاد التقرير أن 3.8 مليارات شخص على مستوى العالم يمتلكون حالياً حسابات مصرفية في البنوك أو لدى شركات تقديم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، بما يعادل 69% من إجمالي عدد السكان البالغين في العالم. وأوضح التقرير أن هذه النسبة قد ارتفعت من 62% في عام 2014، بينما لم تتجاوز 51% في عام 2011. وخلال الفترة بين عامي 2014 و2017، حصل 515 مليون بالغ على حسابات مصرفية، وقام 1.2 مليار بالغ بذلك منذ عام 2011 وفقاً لقاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي.

وأضاف التقرير إنه رغم ارتفاع ملكية الحسابات في بعض البلدان، فإن التقدُّم في هذا الشأن كان أبطأ في بلدان أخرى، حيث يعوقه في الغالب التباين الكبير بين الرجال والنساء وبين الأغنياء والفقراء. ولم يطرأ أي تغيير على الفجوة بين الجنسين في البلدان النامية منذ عام 2011، حيث لا تزال قائمة بواقع 9 نقاط مئوية.