%9.9 زيادة مؤشّر أسعار الإنشاءات في أبوظبي

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

بلغ الرقم القياسي لأسعار الإنشاءات في إمارة أبوظبي 103.5% خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة نسبتها 9.9% مقارنة بالربع الأول من العام 2017 وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي. وارتفعت أسعار تكاليف الإنشاءات في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5.6% مقارنة بأسعارها خلال الربع الرابع من عام 2017.

قوى عاملة

وتظهر الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء أن مجموعة القوى العاملة كانت أهم المجموعات التي ساهمت في ارتفاع معدل أسعار تكاليف الإنشاءات خلال الربع الأول من عام 2018 والتي زادت بنسبة 19.9% مقارنة بالربع الرابع من العام السابق. كذلك سجلت أسعار الخدمات التي تشملها قائمة مجموعة الإنشاءات ارتفاعاً بنسبة 15.9% في حين وصلت نسبة الزيادة في مواد الإنشاء 9.9% ونحو 3% في الأعمال الميكانيكية والتكييف و1.1% في أسعار المعدات. وأسعار السلع والخدمات المكونة لسلّة الرقم القياسي لتكاليف الإنشاءات يتم جمعها من المصادر المعتمدة على مستوى أبوظبي، ويجري اختيار المصادر بحيث تكون ممثلة لسوق مواد البناء والخدمات الإنشائية في الإمارة.

مؤشر

ويعد الرقم القياسي لتكاليف الإنشاءات أحد المؤشرات الإحصائية التي تشكّل عنصراً مهماً في التخطيط والبحوث في مختلف المجالات. وتحرص مراكز الإحصاء والإدارات الإحصائية في مختلف دول العالم على تركيب هذه الأرقام التي تعتمد على أسعار مجموعة من المواد والخدمات الإنشائية وتشكّل الأرقام المحتسبة سلسلة زمنية لقياس التغير الذي يطرأ على تكاليف المواد والخدمات الإنشائية في فترة زمنية محددة.