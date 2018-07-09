افتتاح فندق البيت في «قلب الشارقة» سبتمبر المقبل

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، بالتعاون مع المشغل الفندقي مجموعة جنرال هوتيل مانجمنت «جيه إتش إم»، افتتاح فندق «البيت» بمشروع «قلب الشارقة» في سبتمبر المقبل. ويحتفي الفندق الذي يعد الوجهة الثانية لـ «جيه إتش إم» في الشرق الأوسط، بالعمارة الإماراتية التراثية، حيث يضم عدداً من البيوت القديمة التي كانت تعود ملكيتها إلى عائلات إماراتية عريقة، وتم تشييد مبانٍ إضافية بالنمط المعماري التراثي نفسه، ليقدم خدمات ضيافة عالمية المستوى، وتجارب ضيافة فاخرة لنزلائه، بالاعتماد على عناصره المتناغمة مع الثقافة والمجتمع مع الحفاظ على الهوية الإماراتية في الضيافة.

وقال المهندس خالد ديماس، مدير مشروع قلب الشارقة: افتتاح فندق «البيت»، الذي يضم 53 غرفة، يشكل علامة فارقة مهمة لنا في «شروق» في إطار المراحل التطويرية لـ «قلب الشارقة» أكبر مشروع تراثي وسياحي في المنطقة. وتضم مجموعة «جنرال هوتيل مانجمنت»، محفظة خاصة بها لإدارة الفنادق تحتوي عدداً من أكبر أسماء مشروعات الضيافة من جميع أنحاء العالم، وتلعب دوراً رئيساً في دعم أهدافنا الشاملة في تطوير قلب الشارقة إلى مشروع يحتفي بتاريخ الإمارات وثقافتها العربية الأصيلة وتجارب الرفاهية والترفيه التي تلبي أذواق الغالبية العظمى من السياح في الإمارات ومنطقة الخليج.

وقال باتريك مكرزل، مدير عام فندق «البيت»: تشغيل «جيه إتش إم» لفندق «البيت» فرصة كبيرة لتقدم خيارات تعرّف الزوار إلى ماضي الشارقة العريق، ونتطلع إلى الترحيب بضيوفنا في الفندق ليعيشوا تجربة مريحة منقطعة النظير. ويعد «فندق البيت» أول فندق تراثي من فئة الخمسة نجوم في الإمارات، واستثمرت «شروق» لإنجازه 100 مليون درهم.