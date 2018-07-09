«أرامكس» توقّع مذكرة تفاهم مع «إي جي غيت» المصرية

المصدر: دبي - البيان

وقّعت شركة أرامكس لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة مذكرة تفاهم مع شركة «إي جي غيت» المصرية، بهدف مضاعفة وزيادة حجم صادرات المنتجات المصرية. وبموجب المذكرة الموقّعة، ستقدم أرامكس خدمات خاصة للشركة المصرية، منها خدمات التوريد سواء محلياً أو عالمياً. وكشف سامر غرايبة، الرئيس التنفيذي لأرامكس في إفريقيا، عن اعتزام الشركة العمل على مضاعفة استثماراتها في مصر.

وأكدت الدكتورة ميناس إبراهيم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بوابة مصر للعالم «إي جي غيت»، أن الاتفاق يأتي ضمن سلسلة من الاتفاقات والشراكات الاستراتيجية لإعداد منظومة متكاملة للتجارة الإلكترونية لكل المنتجات المصرية بكل المحافظات وللتأكد من سهولة وسرعة وصول المنتجات المصرية إلى دول العالم كافة.