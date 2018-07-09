أراضي عجمان تنشر تجربتها في نظام التصنيف العقاري

المصدر: عجمان - البيان

حقق مشروع تصنيف المباني والمكاتب العقارية لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان والذي تم إطلاقه في يونيو ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم نجاحا كبيرا. وتشهد دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إقبالا كبيرا من أصحاب المكاتب العقارية والمباني في الإمارة للاستفسار عن التفاصيل الدقيقة لكل معيار من المعايير العامة للتصنيف، وذلك بغرض وضع الخطط التطويرية للاستعداد التام للدورة التقييمية التالية.

ويعزز ذلك الهدف الرئيسي للمشروع وهو الارتقاء بمستوى السوق العقاري في الإمارة وتعزيز الشفافية والثقة بين المتعاملين وذوي العلاقة كممارسة متميزة ومبادرة نوعية تجسد رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة. كما تشهد الدائرة إقبالا من عدد من الجهات والدوائر الحكومية والخاصة في الدولة للاطلاع على تجربة الدائرة المميزة في وضع خطط العمل والمعايير المعتمدة لهذا المشروع.

وقال أحمد خلفان مدير فريق مشروع التصنيف العقاري إننا نحصد ثمرة جهودنا التي تم العمل عليها لأكثر من سنتين. ونحرص على عرض تجربتا الرائدة في أعمال ونشاطات السوق لعقاري أمام عدد من الجهات المهمة على مستوى الدولة. كما نطمح لأن تكون إمارة عجمان مرجعا عالميا معتمدا في هذا المجال.