«الراسخون للعقارات» تطلق مشروعين جديدين بعجمان في معرضها بأبوظبي

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ البيان

تطلق شركة «الراسخون للعقارات» مشروعين في عجمان خلال معرضها العقاري، الذي تنظمه صباح اليوم ولمدة ثلاثة أيام في فندق هيلتون كابيتال جراند بأبوظبي.

ويأتي المعرض الأول الذي تقيمه الشركة بهدف الكشف عن عدد من المشاريع العقارية الجديدة المتاحة أمام المستثمرين والراغبين في التملك من المواطنين والخليجين والعرب إلى جانب عرض فرص التمويل الميسرة.

وقال خليفة سلطان بن حارب رئيس مجلس إدارة شركة الراسخون للعقارات إن المعرض سيشهد الكشف عن تفاصيل مشروعي عجمان جلوبال عمار عجمان.

وأوضح أن طرح «الراسخون للعقارات» لمشروعاتها الجديدة يأتي استمراراً للنمو الكبير الذي حققته طوال السنوات الماضية مع توسع مشروعاتها العقارية في داخل الدولة وفي خارجها، مشيرا إلى أن الإعلان عن هذه المشاريع يأتي في ظل ما يعيشه السوق العقاري في الإمارات من حركة نشطة لاسيما محافظته على جاذبيته وقوته وذلك بفضل المشاريع النوعية وتزايد الرغبة في التملك.

وأوضح خليفة بن حارب أن البيئة الاستثمارية الواعدة في الدولة وما تتميز به من استقرار يحفز المستثمرين من الأفراد والأسر على الشراء والتملك في الدولة، لافتاً إلى أن هناك إقبالاً على الشراء بالمجمعات وكذلك الأبراج التي تتوافر بها كافة الخدمات وتتميز بمواقعها القريبة من الأسواق والمطارات وغيرها.

وأشار إلى أن «الراسخون للعقارات» بدأت طرح عدد من المشاريع العقارية الجديدة بعد حصولها على رخصة مطور رئيسي، مبينا أن المشروع الجديد الأول بعجمان يقام ضمن مدينة متكاملة والثاني برج سكني تجاري. ودعا المستثمرين والراغبين في التملك والشراء إلى زيارة المعرض من اليوم وحتى الأربعاء طوال الفترتين الصباحية والمسائية للاطلاع على مختلف المشاريع المطروحة.