«ميد»: استقرار الأداء بسوق الإنشاءات في دبي خلال النصف الأول 2018

المصدر: Ⅶدبي- سيد صالح

أكدت مجلة «ميد» في تقرير نشرته أمس، أن سوق الإنشاءات في دبي، شهد استقراراً ملحوظاً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإنشاءات التي تم إرسائها في دبي خلال تلك الفترة، 10.3 مليارات دولار.

وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم يعكس الطبيعة المستقرة لأداء سوق الإنشاءات في دبي، والتي وصفها التقرير بأنها السوق الأكثر نشاطاً في المنطقة، خلال السنوات الأخيرة، ذلك أن القيمة الإجمالية لعقود الإنشاءات في دبي خلال العام الماضي بكامله، بلغت 24 مليار دولار، بينما بلغ متوسط القيمة الإجمالية للعقود خلال الفترة من 2014 وحتى العام الماضي، 21.5 مليار دولار في العام، أي 10.75 مليارات دولار لكل 6 أشهر. وذكر التقرير أنه على عكس الاعتقاد بانخفاض عدد المشروعات الإنشائية الكبرى في دبي، فإن عدد هذه المشروعات ظل مرتفعاً خلال العام الجاري.

وأضاف التقرير أنه قد تم منح 35 عقداً للإنشاءات من الفئة التي تتجاوز 100 مليون دولار للعقد خلال الأشهر الستة الأولى من 2018، بينما بلغ عدد العقود من هذه الفئة خلال العام الماضي بكامله 66 عقداً، فيما بلغ متوسط عدد العقود من هذه الفئة خلال الفترة من 2014 وحتى العام الماضي، 54.24 عقداً في العام. وكان أكبر العقود الإنشائية التي أرسيت في دبي خلال 2018 من حيث القيمة، هو عقد فازت به شركة «اليك» لإنشاء جناح بموقع إكسبو 2020، حيث بلغت قيمته 353 مليون دولار.