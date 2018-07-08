الاتحاد للطيران تطلق خدمات طبية الأولى من نوعها في المنطقة

المصدر: أبوظبي - البيان:

أطلقت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، خدمتين متخصصتين للمسافرين الجويين الذين يعانون من ظروف صحية موجودة مسبقاً قبل السفر وضمان استمرار الرعاية والسلامة على متن الطائرة.

وسوف يتم تقديم هذه الخدمات الشاملة، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي توفرها شركة طيران في المنطقة، من خلال موظفين متخصصين من الطاقم الطبي التابع للشركة حيث يتميز جميعهم بأنهم مؤهلون في قطاع طب الطيران والنقل الجوي.