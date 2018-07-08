«بي بي سي»: الإمارات وظّفت عائدات النفط في إحداث تحوّل اجتماعي واقتصادي هائل

المصدر: دبي- البيان

وصفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» دولة الإمارات بأنها واحدة من أهم المراكز الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط. وذكرت، ضمن تقرير نشرته أخيراً على موقعها الشبكي، ضمن سلسلة الملامح الموجزة التي تنشرها عن دول العالم، في وصفها للإمارات بأنها استطاعت توظيف العائدات النفطية في إحداث تحوّل اجتماعي واقتصادي هائل.

وأضافت أن الإمارات نجحت في مرحلة لاحقة في أن تنوّع اقتصادها، حتى باتت مركزاً تجارياً وسياحياً إقليمياً شديد الأهمية.

وأشارت إلى أن الشركات الإماراتية تستثمر بصورة مكثفة خارج الإمارات.

وعلى الصعيد الثقافي، وصفت «بي بي سي» الإمارات بأنها واحدة من أكثر دول الخليج انفتاحاً، وأنها تتسامح مع الثقافات والمعتقدات الأخرى.