ورد التساؤل التالي لـ«البيان الاقتصادي»: ما الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة الدفترية والقيمة السوقية للسهم؟

قالت هيئة الأوراق المالية إن القيمة الاسمية هي قيمة السهم عند إصداره أو عند تأسيس الشركة أو القيمة التي يتم عندها بيع السهم عند الإصدار الأولي، أما القيمة الدفترية، فإنها تمثل حصة السهم في حقوق المساهمين والشركة وتحسب على أساس قسمة حقوق المساهمين على عدد الأسهم المصدرة، بينما القيمة السوقية فهي سعر السهم في السوق (البورصة)، أما القيمة الرأسمالية للشركة فهي حاصل ضرب سعر السهم الحالي مضروباً بعدد الأسهم الإجمالية.

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