111 مليار درهم تصرفات عقارات دبي النصفية

المصدر: ■ دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 111 مليار درهم، وفق ما ذكرته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهو ما يؤكد مجدداً جاذبية سوق دبي وقدرته على منافسة الوجهات الاستثمارية العالمية، إلى جانب الكثير من مكامن القوة التي تتمتع بها دبي.

وقال تقرير الدائرة: يبدو واضحاً أن أفق الاستثمار العقاري ينتظر قفزات إيجابية بفضل حزمة القرارات الحكومية التي أصدرتها قيادة الإمارات لتسهيل ممارسة الأعمال.

وأظهر تقرير التصرفات العقارية في دبي خلال النصف الأول من 2018 أن عدد المعاملات التي تم إجراؤها بلغ 27642 معاملة في النصف الأول من العام، حيث تم تسجيل 18,191 مبايعة وصلت قيمتها إلى 40 مليارًا تقريبًا، في حين كان هناك 7,668 عملية رهن بقيمة إجمالية 57.6 مليار درهم، وفي فئة التصرفات الأخرى، استقبل السوق 1,783 تصرفًا بقيمة 13.4 مليار درهم.

قرارات

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «لقد كان للقرارات الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة والمستندة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أكبر الأثر في مواصلة النمو المستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. ومن المؤكد أن منح المستثمرين فترات إقامة مطولة تصل إلى عشر سنوات، واتباع سياسة تخفيض الرسوم الحكومية الواردة ضمن المبادرات السابقة، ستكون من أهم الحوافز للنمو الاقتصادي في الإمارة، لأنها ستنعكس بالإيجاب على خفض تكلفة ممارسة الأعمال، ودعم مكانة دبي لتبقى في مقدمة الخيارات على قائمة أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم».

وأضاف بن مجرن: «لقد كانت استجابتنا فورية للتناغم مع هذه القرارات، وتم إعفاء معاملات تسجيل العقارات من غرامة التأخير عن التسجيل خلال 60 يومًا، والتي كانت تبلغ 4%، إيمانًا منا بأهمية القطاع العقاري والدور المحوري الذي يلعبه في اقتصاد دبي. ولهذا السبب، تعمل الحكومة على تقديم أفضل الخدمات الحكومية للمستثمرين والمطورين».

استثمارات

وفي الجانب المتعلق بحجم الاستثمارات، يظهر التقرير أن سوق دبي احتضن خلال نصف العام 19,371 استثمارًا من خلال 15,659 مستثمرًا، بقيمة إجمالية اقتربت من 37 مليار درهم. وجاء مواطنو الإمارات في صدارة القائمة من خلال 2986 استثمارًا وصلت قيمتها إلى 6.8 مليارات درهم، وجاء في المرتبة الثانية الهنود حيث بلغ حجم استثماراتهم 5.9 مليارات درهم من خلال 3,218 استثمارًا، ثم موطنو المملكة العربية السعودية لاستثمارهم 3.7 مليارات درهم تحققت من خلال 1,415 استثمارًا. واشتملت قائمة أكثر 10 جنسيات استثمارًا في دبي على كل من بريطانيا، باكستان، الصين، مصر، الأردن، وفرنسا على التوالي.

وكشف التقرير عن أن إجمالي حجم استثمارات مواطني مجلس التعاون الخليجي في عقارات دبي قد زاد على 11.6 مليار درهم، ضخها 3700 مستثمر في 4919 صفقة استثماريًا. وكان للمستثمرين العرب من 16 جنسية عربية نصيب في الاستثمار العقاري في دبي، وبلغ عدد استثماراتهم 2,561 صفقة أبرمها 2,094 مستثمرًا، ضخوا جميعهم 4.115 مليارات درهم.

استقطاب

وسجلت إدارة البيانات في الدائرة استقطاب دبي 9935 مستثمرًا ينتمون إلى 143 جنسية أجنبية، ووصل عدد استثماراتهم إلى 11,889 صفقة، زادت قيمتها على 21 مليار درهم.

وبلغت قيمة العقارات المسجلة بأسماء مستثمرات نساء، قرابة 9 مليارات درهم، سجلتها دائرة أراضي وأملاك دبي، عبر توثيق صفقات استثمارية بلغ عددها 5,526 صفقة.ص واختتم بن مجرن حديثه بالقول: إذا أردنا التعرف إلى مكان القوة في السوق العقاري، نجد أنه قد وصل إلى مستوى النضج المطلوب لمواصلة النمو المستدام. ولا يفوتنا في هذا الصدد اقتراب موعد انطلاق معرض «إكسبو دبي 2020»، وتسارع وتيرة الاستعداد من قبل القطاعين العام والخاص لاستقبال هذا الحدث.

وعلاوة على ذلك كله، يلاحظ أن كبار المطورين في السوق يحرصون على التفاعل مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية لتكون دبي جاذبة للاستثمار ورائدة على مستوى العالم، ودعم رؤية وخطة دبي الاستراتيجية 2021.

مناطق

تصدرت منطقة الخليج التجاري قائمة أعلى عشر مناطق من حيث عدد وقيمة التصرفات العقارية في سوق دبي خلال النصف الأول من 2018، مع 1934 تصرفًا بقيمة 4.2 مليارات درهم، وحلت «مرسى دبي» في المرتبة الثانية من خلال 1,445 تصرفًا اقتربت قيمتها من 2.9 مليار درهم. وجاءت «المركاض» في المرتبة الثالثة لاستقطابها 1,262 تصرفًا وصلت قيمتها إلى 2.1 مليار درهم.

وضمت القائمة على التوالي من المرتبة الرابعة وحتى العاشرة كلاً من: البرشاء جنوب الرابعة، ورسان الأولى، جبل علي الأولى، الحبية الرابعة، الثنية الخامسة، برج خليفة واليلايس 2. واحتلت مرسى دبي قائمة أعلى عشر مناطق من حيث عدد الرهونات العقارية في سوق دبي خلال الفترة نفسها مع 498 عملية زادت قيمتها على 1.7 مليار درهم.

ومن حيث العدد أيضًا، جاءت «جبل علي الأولى» في الثانية من خلال 454 عملية بقيمة 769 مليونًا، تلتها في الثالثة الخليج التجاري التي سجلت 453 عملية تجاوزت قيمتها 3 مليارات درهم. وعلى التوالي، ضمت القائمة: الثنية الخامسة، البرشاء جنوب الرابعة، ند الشبا الأولى، وادي الصفا 5، نخلة جميرا، برج خليفة، الثنية الرابعة.