موانئ أبوظبي و«أدنوك» تتعاونان في احتواء التسرّبات النفطية

المصدر: ■ أبوظبي- البيان

وقّعت شركة أبوظبي للخدمات البحرية (سفين)، التابعة لموانئ أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك للإمداد والخدمات)، لتعزيز التعاون المشترك في ما يتعلق باحتواء التسربات النفطية وصيانة وتنظيف الشواطئ المحيطة بموانئ أبوظبي، بهدف حماية البيئة البحرية في الإمارة.

وبموجب بنود مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان في عمليات الاستجابة لحوادث التسربات النفطية من المستوى الثاني، من خلال احتواء وتنظيف وصيانة المناطق المتضررة.

وتغطي حوادث التسربات النفطية - المستوى الثاني، مساحات أوسع من المياه، وتشمل كميات أكبر من التسربات النفطية، مقارنة مع المستوى الأول من هذه الحوادث التي تملك (سفين)، كافة الإمكانات للتعامل معها.

وأكد حمد المغربي مدير عام عمليات الخدمات البحرية في موانئ أبوظبي، أن «سفين» طورت نظاماً متكاملاً لضمان أعلى معايير في الصحة والسلامة والبيئة.. مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تعزز من التزام موانئ أبوظبي، بالتعاون مع العديد من الشركاء من أجل حماية موانئ أبوظبي وخدمة المجتمع البحري، وضمان بيئة مائية أكثر أماناً ونظافة.

مرافق التخزين

وتغطي المذكرة المناطق البحرية المحيطة بالموانئ المملوكة لموانئ أبوظبي، أو التي تديرها الشركة، وتتيح أيضاً لشركة أدنوك للإمداد والخدمات الاستفادة من مرافق التخزين الخاصة بموانئ أبوظبي، لضمان استجابة أسرع لحوادث التسرب النفطي النوع الثاني.

وقال عبد العزيز محمد الزعابي النائب الأول للرئيس التنفيذي لوحدة الخدمات في أدنوك للإمداد والخدمات، إن الاتفاقية تسهم في حماية النظام البحري من حوادث التسرب النفطي.. فيما تحرص شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، على أن تكون من المؤسسات الرائدة في مجال حماية البيئة الطبيعية.. معرباً عن تطلعه إلى العمل مع (سفين)، لضمان الاستجابة الفورية لأي من حوادث التسرب النفطي، في حال حصولها وتقليل تأثيراتها لأقل درجة ممكنة.

وستتعاون (سفين) و(أدنوك للإمداد والخدمات) في مجال تبادل المعرفة، من خلال إقامة جلسات تدريبية وتمارين عملية للارتقاء بكفاءة الأداء وضمان أعلى المعايير العالمية في مجال احتواء التسربات النفطية، والاستجابة للحوادث ذات الصلة.

وتقدم شركة أبوظبي للخدمات البحرية (سفين)، مجموعة متكاملة من الخدمات البحرية عالمية المستوى، وخدمات الرسو الإضافية للسفن التي تصل إلى كافة موانئ أبوظبي.. وهي تعتبر شركة مملوكة بالكامل لموانئ أبوظبي، وتحرص على تقديم خدمات عالية الجودة وفعالة وآمنة.

وتعد (أدنوك للإمداد والخدمات)، مملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، حيث تقدم خدمات الشحن والخدمات اللوجستية البحرية والخدمات البرية عالمية المستوى لمختلف شركات المجموعة والعملاء في كافة أنحاء العالم.