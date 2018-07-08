27.4 مليار درهم تجارة دبي مع كوريا الجنوبية بنمو 8 % في 2017

المصدر: ■ دبي ـــ البيان

حققت تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع كوريا الجنوبية نمواً بنسبة 8.4% في العام 2017 مقارنة بالعام 2016 لتصل قيمتها في العام الماضي إلى 27.43 مليار درهم، توزعت إلى الواردات بقيمة 22.1 مليار درهم والصادرات بقيمة 4.47 مليارات درهم وإعادة التصدير بقيمة 866 مليون درهم.

وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: إننا نعمل على تطوير التعاون والتنسيق لتعزيز التبادل التجاري مع كوريا الجنوبية، جاء ذلك خلال استقباله جيون يونغ ووك، القنصل العام الجديد لكوريا الجنوبية، حيث تم بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك ومناقشة آليات التنسيق لدعم مستويات التبادل التجاري بين الطرفين، وحضر اللقاء من جمارك دبي إدريس بهزاد مدير إدارة العملاء وخليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي.

ورحب أحمد محبوب مصبح بالقنصل العام لكوريا الجنوبية، مؤكداً حرص جمارك دبي على تعزيز التعاون مع البعثة الدبلوماسية الكورية الجنوبية ومجلس الأعمال والشركات الكورية الجنوبية، مشيراً إلى أن الدائرة تضع على رأس أولوياتها تقديم أفضل الخدمات وإسعاد العملاء لدعم النمو في تجارة دبي الخارجية من خلال الارتقاء بمستوى الأداء عبر تحفيز الإبداع والابتكار في كافة جوانب العمل الجمركي.

شركاء دبي

وقال مدير جمارك دبي: نولي في جمارك دبي اهتماماً كبيراً لتعزيز علاقاتنا مع شركاء دبي التجاريين، من خلال ضمان حصولهم على أفضل التسهيلات الجمركية، التي تحقق لقطاعاتهم التجارية قيمة مضافة حقيقية تعزز عائدهم من اختيار دبي مقصداً لتجارتهم، بهدف دعم النمو الاقتصادي في الإمارة عبر تنويع الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعزز القدرة على استيعاب تأثير الأزمات العالمية دون خسائر، ولذلك نحرص على تبادل الزيارات مع الشركاء التجاريين، والاطلاع منهم على كافة متطلباتهم لتطوير عملنا الجمركي بما يتلاءم مع هذه المتطلبات، مشيراً إلى أن الدائرة تحرص على التواصل المباشر مع الشركات الكورية للوقوف على احتياجاتهم المتجددة، وإشراكهم في جهود التطوير عبر مبادرة»ارتباط«؛ التي أطلقتها الدائرة لتطوير علاقاتها مع الشركات ومجالس الأعمال الأجنبية بالتعاون والتنسيق مع البعثات الدبلوماسية في الدولة، بالإضافة إلى توطيد أواصر التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال العمل الجمركي، وذلك من خلال تعزيز الشراكة وتحقيق المنفعة المتبادلة عند تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي سيحقق نقلة وإضافة نوعية لتسهيل وتبسيط إجراءات انتقال البضائع بين الجانبين، مما سيدعم توفير حركة تجارية موثوقة».

برنامج اقتصادي

وأضاف: تكتسب تجارة دبي الخارجية مع كوريا الجنوبية أهمية متصاعدة بعد أن أصبحت كوريا الجنوبية أول دولة في العالم توقع معها دولة الإمارات اتفاقية اعتراف متبادل ضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ما يفتح آفاقاً واسعة لنمو التجارة بين البلدين الصديقين، من خلال التسهيلات والمزايا المتبادلة التي يمنحها البرنامج للتجار والشركات في البلدين ومن ضمنها إمكانية الانتهاء من إجراءات التخليص قبل وصول الشحنات التجارية، وضم المشاركين في قوائم اتفاقيات الاعتراف المتبادل ومنحهم معاملة جمركية تفضيلية.

ومن جانبه، أشار قنصل عام كوريا الجنوبية بوجود نظام جمركي متطور لدى جمارك دبي ويساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد والتجارة وحماية المجتمع، كما أنها تُصدر هذا النظام إلى الدول الراغبة، كما أشاد بتعاون دائرة جمارك دبي، وجهودها في مجال دعم الاقتصاد، وتعزيز نمو تجارة دبي الخارجية مع دول العالم، مشيداً بابتكار جمارك دبي لعدد من الخدمات والمبادرات التي أسهمت في تطوير العمل الجمركي، ودفعت إلى تسهيل التجارة المشروعة وتسريعها. وتم في ختام الزيارة تبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين.