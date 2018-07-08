«اقتصادية رأس الخيمة» تؤسّس لنظام إلكتروني موحّد لتراخيص الأعمال

المصدر: ■ رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كشف الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن وضع خطط جديدة بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة لاستحدث نظام إلكتروني موحد لتراخيص وتصاريح الأعمال وهو نظام شامل لإدارة تراخيص الأعمال وتصاريحها في إمارة رأس الخيمة بجميع أنواعها، وما يترتب عليها من موافقات خارجية للدوائر الحكومية الاتحادية أو المحلية أو شبه حكومية.

وأضاف: يتضمن النظام الجديد أعمال الرقابة والتفتيش وما ينتج عنها من مخالفات، ولتسهيل أعمال الرقابة فقد تم ربط الرخص المتنوعة مع إحداثياتها الجغرافية واعتماد النظام العالمي ISIC4 لتصنيف الأنشطة الاقتصادية، لتوفير التقارير الإحصائية التي تشجع الاستثمار، وسيمكن النظام الجديد الدائرة من ربط كافة الجهات المعنية بإصدار الرخص من خلاله، وسيسهل على كافة هذه الجهات تخويل الدائرة في القيام ببعض الإجراءات نيابة عنها مثل تحصيل الرسوم وتوثيق العقود.

وأشار إلى أن النظام الجديد يواكب الرؤية الاستراتيجية للحكومة بتحويل كافة الخدمات إلى إلكترونية وذكية، ويتميز النظام الجديد بالديناميكية وقابليته للتطوير ليشمل أي جهة حكومية ترغب بإتمام إجراءات الموافقة المسبقة لديها أو إدارة الترخيص بحد ذاته بما يضمن الربط الإلكتروني بين جميع الدوائر وأنظمتها، لضمان تفعيل خدمة النافذة الواحدة وتحسين بيئة الأعمال في الإمارة.

وأضاف النقبي: تعمل الدائرة على إطلاق نظام «بوابتي» وهو برنامج خاص بموظفي الدائرة لربط الأداء اليومي بالأهداف الوظيفية العامة لكل موظف مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة والإمارة، مما يقلص إجراءات العمل ويرفع كفاءة الاستفادة من الموارد البشرية.

وأوضح: بلغت نسبة الخدمات الإلكترونية والذكية المطبقة في عام 2017 نحو 15.6% وارتفعت نسبة الخدمات المطبقة منها إلى نحو 53% في العام الجاري، وفي ظل التوجه الاستراتيجي للدائرة بالارتقاء بجودة العمل إلى المستويات التي تتفق مع أهمية دورها الاقتصادي في الإمارة.