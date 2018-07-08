«فارس» تستحوذ على 50 % من «توصيل»

المصدر: ■ الشارقة - البيان

أعلنت «توصيل» الشركة الإماراتية المتخصصة في قطاع خدمات توصيل طلبات المطاعم التي تتخذ من الشارقة مقراً لها ومؤسسة فارس للتجارة العامة، عن إتمام اتفاقية استحواذ ناجحة ستتمكن بموجبها الشركتان من رفع مستوى خدمات «توصيل» المقدمة للعملاء وتعزيز تنافسية الشركة في القطاع.

وبموجب الاتفاقية استحوذت «فارس» على 50% من «توصيل» التي ستعمل بدورها على زيادة عدد أسطولها وتوفير خدمات سريعة للعملاء ودخول مناطق جديدة سواء داخل الإمارات أو خارجها.

وتم توقيع الاتفاقية في مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) الذي كان له دور كبير في إطلاق ورعاية وتوجيه «توصيل».

وقال محمد المشرخ، المؤسس والمدير العام لشركة توصيل: «نتوجه بالشكر لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) الذي كان له دور كبير في تأسيس ونجاح «شركة توصيل» وغيرها من المشاريع الشبابية والشركات الناشئة في الشارقة. لمركز شراع بصمة واضحة ودور كبير في تنمية روح الريادة لدى الشباب ومدهم بالمعرفة والخبرة اللازمة لبدء أعمالهم الناجحة».

وأضاف أن عمليات الاستحواذ تعتبر من أهم أدوات تطوير قطاعات الأعمال، حيث تعمد أكثر من شركة إلى الدمج بين خبراتها وتجاربها المتنوعة وتوظيفها للارتقاء بمستوى الخدمة أو المنتج المقدم لعملائها، كما تعد وسيلةً لتعزيز تنافسية الشركات وقدرتها على الصمود والبقاء في ظل سياسات السوق المفتوح.

وقال محمد المشرخ: ننظر إلى قرار مؤسسة فارس بالاستحواذ على 50% من «توصيل» بمثابة إقرار بنجاح شركتنا في تقديم خدمات مميزة لعملائها وبقدرتها على جذب المستثمرين أصحاب الخبرة العريقة في السوق الإماراتي ونحن على ثقة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز دورنا وحصتنا في السوق الإماراتية وأسواق المنطقة وأن تكون محطة نوعية لنا.