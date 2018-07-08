سيدات أعمال الإمارات يطّلعن على تجربة كازاخستان في دعم الرائدات

المصدر: أستانا ــ البيان

أجرى مجلس سيدات أعمال الإمارات، الذي يزور العاصمة الكازاخستانية أستانا حالياً مباحثات مع مجلس سيدات الأعمال وغرفة تجارة كازاخستان، للاطلاع على أفضل التجارب والممارسات الكازاخية في مجال دعم رائدات الأعمال.

وعقد الوفد الذي تترأسه فريدة عبد قمبر العوضي رئيسة المجلس سلسلة لقاءات واجتماعات مع كبار المسؤولين في المؤسسات الاقتصادية التي تُعنى بسيدات ورائدات الأعمال في كازاخستان، بحسب بيان صحفي أصدره مجلس سيدات أعمال الإمارات.

وعقد الوفد اجتماعاً موسعاً مع صاحبات الأعمال الكازاخستانيات، شاركت فيه نحو 50 سيدة أعمال من البلدين الصديقين.

وأكدت فريدة العوضي في كلمة ألقتها خلال الاجتماع، على أن زيارة وفد مجلس سيدات أعمال الإمارات يهدف إلى تعزيز الاتصالات وفتح مجالات جديدة للتعاون بين سيدات الأعمال في الإمارات وكازاخستان، والاستفادة من أفضل الممارسات وتجارب الأعمال والمشاريع الناجحة لرائدات الأعمال في البلدين.

وأشارت إلى خطط مجلس سيدات أعمال الإمارات، والخدمات التي يقدمها إلى سيدات ورائدات الأعمال في الدولة، موضحة أن المجلس يعمل على توفير الفرص المناسبة لتدريب وتأهيل المرأة، وتوسيع مشاركتها في مجال الأعمال التجارية والمهنية.

وأكدت العوضي أن المجلس ومنذ تأسيسه حرص على تعزيز التواصل بين سيدات ورائدات الأعمال في الدولة، مع سيدات ورائدات الأعمال في العديد من الدول حيث شاركت وفود من المجلس خلال الفترة الماضية في مجموعة كبيرة من المؤتمرات والمنتديات، التي تهتم بتطوير وتفعيل المشاريع والأعمال التي تملكها وتديرها وتشرف عليها سيدات الأعمال. وأضافت أن هذا الدور يستهدف تعزيز خبرات رائدات الأعمال المواطنات، والاستفادة من تجارب دول العالم في تنمية وتطوير النشاطات الاقتصادية والخدمية النسوية.

وقالت إن المجلس وبناءً على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الفخرية للمجلس يعمل وبصورة مستمرة من خلال مبادراته وخدماته، على تعزيز مساهمة المرأة المواطنة في مسيرة التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز دور رائدات الأعمال في القطاع الخاص بالدولة.

ورحبت رئيسة سيدات أعمال كازاخستان، بزيارة وفد مجلس سيدات أعمال الإمارات وأكدت أهمية الزيارة في مجال تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات، وزيادة التعاون بين صاحبات وسيدات الأعمال في البلدين الصديقين.