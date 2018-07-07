3 مليارات درهم إيرادات «الإمارات» من خط «دبي - هيثرو» في عام

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران عن أن خط دبي - هيثرو يُعتبر ثالث أعلى خط جوي من حيث الإيرادات في العالم، إذ حقق لطيران الإمارات إيرادات وصلت إلى أكثر من 3 مليارات درهم خلال الفترة من أبريل 2017 حتى مارس 2018.

في حين وصل متوسط العائدات لكل ساعة نحو 93 ألف درهم خلال نفس الفترة. وبحسب التقرير جاء في المركز الأول خط الخطوط البريطانية من هيثرو إلى جي إف كندي، وفي المركز الثاني خط كانتاس بين سيدني وملبورن.

وتشغل طيران الإمارات 70 رحلة أسبوعياً إلى 3 مطارات في لندن، منها 42 رحلة أسبوعياً بواقع 6 رحلات يومياً بواسطة طائرة A380 هيثرو، في حين تخدم طيران الإمارات 7 محطات في المملكة المتحدة برحلات منتظمة.