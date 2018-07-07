«سي إن بي سي» الصينية توقع اتفاقاً مع «أدنوك» الشهر الجاري

المصدر: بكين - رويترز

أكدت أربعة مصادر مطلعة إنه من المتوقع أن توقع شركة «سي إن بي سي» الصينية اتفاقاً مبدئياً مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في وقت لاحق من هذا الشهر للاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز ومشروعات التكرير.

وسيكون توقيع الاتفاق خلال زيارة رسمية يقوم بها مسؤولون صينيون رفيعو المستوى إلى دولة الإمارات، من بينهم رئيس مجلس إدارة «سي إن بي سي» وانغ يي لين.

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول تنفيذي بقطاع النفط مقيم في بكين على دراية برحلة وانغ المزمعة: «سيكون اتفاقاً أولياً حول التعاون الواسع يغطي استثمارات المنبع والمصب».

و«سي إن بي سي إنترناشونال» هي ذراع الاستثمار الخارجي للشركة الكبرى المملوكة للدولة في قطاع التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما. وقال المسؤول التنفيذي إنها تقود المباحثات مع «أدنوك». وقال متحدث باسم «أدنوك» إن الشركة تلقت «اهتماماً كبيراً» من السوق ومن الشركاء القائمين والجدد منذ أن أعلنت خطتها لتوسعة نموذج شراكتها الاستراتيجية، لكنه أحجم عن التعليق على اتفاق بعينه.