اتحاد الكيميائيين الخليجي يستعرض خططه مع وزير النفط البحريني

المصدر: دبي - البيان

قالت الكيميائية موزة مطر الشامسي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكيميائية الإماراتية والأمين العام المساعد لاتحاد الكيميائيين العرب إن وفد الاتحاد التقى الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة وزير النفط ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين بعد صدور قرار مجلس وزراء مملكة البحرين بتأسيس اتحاد الكيميائيين الخليجي.

حيث استعرض وفد الأمانة العامة للاتحاد مع الوزير خططه الاستراتيجية الطموحة، ووعد الوزير بتقديم كل الدعم للاتحاد تحت مظلة وزارته. واستمع الوفد لتوجيهه حول ما يتلاقى مع طموح قادة دول الخليج العربي للنهوض بعلوم الكيمياء والنفط وهندستها في الخليج العربي، وتأسيس حاضنة لتبادل الخبرات تضم كبرى الشركات الكيميائية والصناعية الخليجية، وإقامة المؤتمرات التي تزيد من التعاون المشترك.