«ويبو» تمنح براءتي اختراع لشركتين إماراتيتين

المصدر: دبي- سيد صالح

منحت المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو» مؤخراً براءتي اختراع لشركتين إماراتيتين، بحسب ما نشر موقعها الشبكي أمس. كانت براءة الاختراع الأولى من نصيب شركة «لوتو لمنتجات السلامة بمركز دبي للسلع المتعددة» عن اختراع «مجموعة تركيبات لغلق الكابلات»، للتأكد من إحكام الغلق في صمامات ومفاتيح تشغيل الأجهزة الكهربائية.

بينما كانت براءة الاختراع الثانية من نصيب شركة «دبي للألومنيوم»، التابعة لشركة الإمارات للألومنيوم «إيمال»، عن اختراعها «تصميماً كهربائياً لعملية التحليل الكهربائي المستخدمة في استخلاص الألومنيوم من خام البوكسيت، ويتضمن هذا التصميم خلايا كهربائية متعددة متصلة ببعضها البعض في تسلسل ومنهج معينين لبدء عملية التحليل».

وأصدرت «ويبو» براءة الاختراع بتاريخ 28 يونيو الماضي، وتعود ملكية هذا الاختراع إلى كلٍ من «نادية أهلي»، و«ساجد حسين»، و«عبدالله الزرعوني».