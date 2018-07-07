«موديز» تثبت تصنيف «الإسلامي للتنمية» عند Aaa مستقرة

ثبتت موديز لخدمات المستثمرين تصنيف البنك الإسلامي للتنمية عند Aaa ومنح هذا التصنيف نظرة مستقبلية مستقرة. كما ثبتت تصنيف الإصدار قصير المدى للبنك عند برايم 1.

وأوضحت وكالة التصنيف العالمية إن تثبيت التصنيف الائتماني للبنك الإسلامي للتنمية عند Aaa، والنظرة المستقبلية المستقرة، يعكسان وجهة نظر وكالة موديز عن أن حجم المخاطر الخاصة بالبنك الإسلامي للتنمية سيظل قوياً للغاية على المدى المتوسط، مدعوماً بارتفاع نسبة كفاية رأس المال وانخفاض الرصيد المالي ورصيد رأس المال المستحق.

وأضافت موديز أن «وضع السيولة لدى البنك يبقى قوياً، وتواصله مع الأسواق ممتاز للغاية في ضوء بروزه واحداً من كبار المصدرين المتوافقين مع الشريعة الإسلامية في العالم الإسلامي».

وقالت الوكالة: «إن البنك يتمتع بكفاية رأس المال قوية ومتوقع أن تشهد زيادة في رأس المال المدفوع من 5.4 مليارات دينار في نهاية عام 2017 إلى 8.7 مليارات دينار على مدى السنوات العشر المقبلة».

Ⅶ دبي - وائل الخطيب