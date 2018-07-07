المصدر: دبي - البيان

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي استمرار الحملات التفتيشية على المحال التجارية التي تبيع أجهزة استقبال مشفرة، تبث المحتوى الإعلامي بشكل غير قانوني، بهدف منع تداولها حسب الأنظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي إطار استمرار الحملات، داهمت فرق تفتيش دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أحد المحال التجارية وتم مصادرة ٤١٦ جهازاً، وعملت على مخالفته وتنفيذ العقوبات التي تنص عليها القوانين والأنظمة بهذا الصدد.

ونبهت اقتصادية دبي إلى أهمية مراعاة القوانين التي تمنع تداول تلك الأجهزة، مؤكدة أن تقديم مثل هذه الخدمات بشكل قانوني يساهم في تنظيم الأعمال التجارية في الدولة، ويحمي المجتمع من الغش التجاري.