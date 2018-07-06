طيران الإمارات تدشن خدمتها إلى تشيلي عبر ساو باولو

المصدر: وام

بدأت "طيران الإمارات" اليوم خدمتها الجديدة بين دبي والعاصمة التشيلية سانتياغو عبر مدينة ساو باولو البرازيلية بمعدل خمس رحلات أسبوعيا.

ولقيت طائرة الإمارات البوينج 777-200LR لدى وصولها إلى ساو باولو، ومنها إلى سانتياغو، استقبالا تقليديا برشاشات المياه وكان على متنها عدد من كبار الشخصيات وممثلين عن وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وقال هيوبرت فراخ، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، إن الخدمة الجديدة لاقت اهتماما كبيرا منذ الإعلان عنها في يناير الماضي وتجلى هذا الاهتمام في الحجوزات القوية من وإلى سانتياغو.

وأضاف أن تشيلي تعد وجهة ذات شعبية كبيرة تستقطب أعدادا متنامية من المسافرين من كافة أنحاء العالم، سواء بغرض الأعمال أو السياحة، وسوف يستفيد من خدمتنا الجديدة أعداد كبيرة من المسافرين في جميع أنحاء العالم، وخصوصا من الشرق الأقصى والشرق الأوسط وغرب آسيا.

من جانبه، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لمطار سانتياغو الدولي، إن إطلاق رحلة طيران الإمارات إلى تشيلي يجسد ثقة الناقلة ببلادنا ومطارنا والسلطات المختصة، ويسرنا استجابة الناقلة لاقتراحنا إطلاق هذه الخدمة التي لن تغير فقط وإلى الأبد تجربة سفر التشيليين إلى الشرق الأوسط وإنما ستعزز أيضا علاقاتنا مع شركائنا.

وتغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 263" دبي في الساعة 9:05 صباح أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت والأحد وتصل إلى ساو باولو في الساعة 5 مساء ثم تنطلق إلى سانتياغو في الساعة 6:30 مساء وتصلها في الساعة 9:40 ليل.