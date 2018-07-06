36.9 مليون مسافر عبر مطار دبي في 5 أشهر

المصدر: دبي –البيان

استقبل مطار دبي الدولي 36.9 مليون مسافر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وحسب التقرير الصادر عن مطارات دبي أمس، تعامل المطار مع 36 مليوناً و943 ألفاً و613 مسافراً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بتراجع ضئيل جدا نسبته 0.1 % مقارنة مع 36 مليوناً و969 ألفاً و594 مسافراً في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأرجعت مطارات دبي سبب الانخفاض الهامشي، إلى تأثير شهر رمضان المبارك على حركة المسافرين في مختلف الدول العربية والإسلامية، حيث انخفض الطلب على السفر خاصة في دول الخليج العربية خلال شهر مايو الماضي الذي تعامل المطار خلاله مع 6 ملايين و589 ألفاً و264 مسافراً مقارنة مع 6 ملايين و850 ألفاً و052 مسافراً في مايو 2017 بانخفاض نسبته 3.8%.

وعلى صعيد متوسط أعداد المسافرين بقي متوسط أعدادهم مرتفعاً عند 7.4 ملايين مسافر شهرياً، ما بين يناير ومايو 2018 في مؤشر إيجابي على تحقيق الهدف بالتعامل مع نحو 90 مليون مسافر بنهاية العام الجاري.

وأظهر التقرير تربع شرق أوروبا على قائمة المناطق الأسرع نمواً في شهر مايو بنسبة نمو بلغت 19.4٪، واحتلت دول الاتحاد الروسي المرتبة الثانية بنسبة 11.3 % تلتها إفريقيا (9.9 %) خاصة نيجيريا ومصر.