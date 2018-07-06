90 شركة بمعرض زهبة العيد في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

افتتح خليفة خميس مطر الكعبي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، مساء أول من أمس، معرض «زهبة العيد» في مركز الفجيرة للمعارض التابع للغرفة.

ويستمر المعرض حتى الأحد، وتنظمه شركة الوكيل لتنظيم المعارض بالتعاون مع الغرفة، ويضم 90 شركة تقدم منتجات عالم الأزياء والأفراح والمناسبات والموضة ومستلزمات الأسرة الإماراتية. ويفتتح المعرض للزوار من الساعة 4 عصراً، ويستمر حتى 11 مساءً. حضر الافتتاح أحمد الخديم، أمين السر، وخليفة الكندي، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المعارض، ومحمد المرشدي، عضو مجلس الإدارة.

وقام رئيس الغرفة والحضور عقب الافتتاح بجولة على أجنحة المعرض.

وأكد خليفة الكعبي حرص الغرفة واهتمامها بتنظيم المعارض المتخصصة والتجارية لإسهامها في تعزيز الأنشطة التجارية التي تسهم في دفع عجلة التنمية وتنشيط حركة السياحة والخدمات.

وقال خليفة الكندي إن صناعة المعارض بالفجيرة حققت تطوراً كبيراً، وتسهم بدور فاعل في النشاط التجاري والترويج للمنتجات الوطنية. وأشار إلى أن مركز الفجيرة للمعارض يعد منصة لتبادل الأفكار المبتكرة والاطلاع على التجارب الناجحة وتبادل الأفكار المبتكرة التي تساعد على نمو المعارض.

وتقدمت ليلي الحوسني، المشرفة على تنظيم المعرض، بالشكر لغرفة الفجيرة على ما قدمته من تسهيلات لتنظيم المعرض.