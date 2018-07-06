دبي ضمن المدن الـ30 الأكثر نجاحاً في العالم

المصدر: دبي - أشرف رفيق

حلّت دبي ضمن أكثر 30 مدينة في العالم متوقعاً لها النجاح على المدى البعيد، وحلّت في المركز السابع والعشرين متقدمةً على سياتل الأميركية وبانكوك في آسيا وبوخارست في أوروبا.

ونشر المنتدى الاقتصادي العالمي قائمة بأكثر 30 مدينة ناجحة في العالم، بناءً على المعدل السريع للتغيّر والتكيّف التقني، تماشياً مع الاقتصاد العالمي، وهو دليل على أن المدن تتغيّر وتتحول بمعدل غير مسبوق. تصدرت تلك القائمة مدن سان فرانسيسكو ووادي السليكون ونيويورك ولندن وبوسطن في المراكز الخمس الأولى.

ويحدد المؤشر الذي يضم 30 مدينة، المدن التي تقع في مقدمة الاقتصاد القائم على الابتكار، عن طريق تحديد عدد شركات التقنية ومستوى التعليم والبيئة والشفافية والبنية التحتية وبراءات الاختراع العالمية.