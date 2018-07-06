كبار شركاء «هواوي» بالمنطقة يحضرون مؤتمر المطورين في بكين

عقدت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين مؤتمرها العالمي للشركاء والمطوّرين في مركز هواوي للأبحاث في بكين. واستقطب المؤتمر نحو 1000 من المطورين والشركاء من شتى أنحاء العالم لمناقشة آلية إنشاء بيئة إبداعية عالمية.

واغتنمت هواوي فرصة المؤتمر لإطلاق الاستراتيجية البيئية الشاملة بشكل رسمي، وتعتزم تنفيذ برنامج «شاينينج ستار» بشكل كامل، وفي الوقت نفسه، تم إطلاق علامة «هواوي هاي لينك» التجارية البيئية. وقام فريق خدمات الحوسبة السحابية للمستهلكين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدعوة مجموعة من أبرز الشركاء الإقليميين لحضور المؤتمر، من بينهم «شركاء المبادرات في الشرق الأوسط».

وأعرب الشركاء عن تقديرهم المبادرة التي أعلنتها هواوي، وأظهروا التزامهم الكامل ببناء نظام بيئي لخدمات الأجهزة المتنقلة في المنطقة، وهو ما ينسجم مع تلبية طلب المستهلكين في المنطقة. دبي - البيان