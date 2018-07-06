9.19 مليارات درهم عائدات سوق الكابلات في الإمارات بحلول 2024

المصدر: دبي - أشرف رفيق

من المتوقع أن تصل عائدات سوق الكابلات في الإمارات إلى 9.19 مليارات درهم (2.5 مليار دولار) بحلول عام 2024، وفق ما جاء في دراسة عن مؤسسة 6 دبليو ريسيرش للأبحاث والاستشارات.

وأشار التقرير إلى أن سوق الكابلات في الإمارات يتيح فرصاً للنمو السريع للشركات العاملة في السوق. وسجل سوق الكابلات في الإمارات في العام الماضي نمواً قوياً بفعل انتعاش أسعار النحاس والألمنيوم وارتفاع الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل ناطحات السحاب والحدائق الترفيهية ومراكز التسوق الحديثة.

كما أسهمت جهود تنويع المصادر الاقتصادية والتنمية المستدامة في انتعاش سوق الكابلات الكهربائية، وتسهم المشاريع الضخمة في رفع الطلب على الكابلات، كما تعزز المبادرات الحكومية والمعدل السريع للانتشار الحضري وارتفاع استهلاك الكهرباء نمو سوق الكابلات.