«جوليبي» تعتزم توسيع نطاق حضورها في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

تعتزم جوليبي توسيع نطاق حضورها في الإمارات، من خلال افتتاح 25 فرعاً لها بحلول 2020. وتماشياً مع خطة توسعها، افتتحت جوليبي مؤخراً مطعماً لها في العين مول، ومن المقرر افتتاح مطاعم أخرى لها خلال الأشهر الثلاثة القادمة، في كل من الوحدة مول، أبوظبي وديرة سيتي سنتر، دبي.

ويأتي افتتاح المطاعم الجديدة، تماشياً مع رؤية جوليبي لتوسيع نطاق حضورها في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وتشكل الإمارات عنصراً مهماً وحاسماً في خطة التوسع الإقليمي للشركة.

وقال هشام القرق، الرئيس التنفيذي لسلسلة مطاعم جوليبي في الإمارات: تشكل الإمارات سوقاً مهمة وحيوية، لتوسّع ونمو سلسلة مطاعمنا في المنطقة، خصوصاً منذ افتتاح أول مطعم لنا في دبي عام 2015. وبموازاة النمو المتواصل الذي تشهده علامتنا التجارية، لا نزال في جوليبي نحافظ على التزامنا، من خلال توفير خيارات طعام متنوعة. وأضاف: تحقق علامتنا التجارية انتشاراً متسارعاً في الدولة. ويأتي افتتاح مطاعمنا الجديدة، بدافع الطلب القوي من جانب العملاء.

ومن المتوقع أن يواصل قطاع الأغذية والمشروبات في دول مجلس التعاون، نموه بنسبة 7,1 % سنوياً، ليصل إلى 196 مليار دولار بحلول عام 2021، مقارنة بـ 130 مليار دولار حالياً، وذلك وفقاً لمينا ريسيرتش بارتنرز. وتخطط جوليبي لدخول أسواق جديدة، مثل المملكة المتحدة هذا العام.