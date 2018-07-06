«المسعود للإطارات» تبرم اتفاقية مع «بريسا» لتلبية احتياجات السوق

المصدر: أبوظبي ـ البيان

وقع قسم المسعود للإطارات والبطاريات والملحقات، التابع لـ«مجموعة المسعود» اتفاقية مع شركة «بريسا» ليصبح القسم هو الموزع المحلي لإطارات لاسا في الإمارات، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تمتد بينها مع شركة «بريجستون الشرق الأوسط وأفريقيا» منذ بداية سبعينات القرن الماضي. وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون المشترك وفي خطوة نوعية لتلبية احتياجات السوق المحلية.

قال أحمد المسعود، نائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة المسعود»: يأتي إطلاق إطارات «لاسا» في الدولة ليعكس رؤيتنا الرامية إلى طرح محفظة واسعة من الإطارات ذات جودة عالية وموثوقية بما يتماشى مع المعايير العالمية، بالإضافة إلى الحد من الممارسات السلبية التي تتمثل في شراء إطارات ذات تصنيف ضعيف، دون معرفة مخاطر هذه النوعية من الإطارات فيما يتعلق بمعايير السلامة والكفاءة.