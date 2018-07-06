«زووم» تشارك في اليوم العالمي للحد من استخدام أكياس البلاستيك

المصدر: دبي- البيان

أوقفت متاجر «زووم» استخدام الأكياس البلاستيكية لمدة يوم كامل بمنافذها كافة في الإمارات، وذلك دعماً لليوم العالمي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، وتنسجم هذه الخطوة في المضمون والأهداف مع التزام «زووم» باعتماد أفضل ممارسات الاستدامة وتعزيز الوعي العام بالقضايا البيئية الملحّة.

وتشير التقديرات إلى أن العالم يستخدم ما يزيد على 5 تريليونات كيس بلاستيكي سنوياً. ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فإن استمرار التلوث بالبلاستيك بمثل هذه المعدلات بحلول عام 2050 سيؤدي إلى زيادة نسبة البلاستيك في البحار والمحيطات على أعداد الأسماك التي تعيش فيها. كانت 10 متاجر «زووم» قد أوقفت استخدام الأكياس البلاستيكية بشكل نهائي. كما ستباشر «زووم» هذا العام استخدام الأكياس القماشية في خطوة تهدف إلى التخلص كلياً من استخدام الأكياس البلاستيكية لاحقاً.