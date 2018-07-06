غرفة الشارقة تعزز المهارات ضمن «معك نبدأ»

المصدر: الشارقة - وام

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على مواصلة الإسهام الفاعل في دعم ومساندة جهود تأهيل الكوادر البشرية لتلبية احتياجات وظائف سوق العمل في الإمارات عامة وإمارة الشارقة بصفة خاصة.

ورحبت بالتعاون والتنسيق مع كل المؤسسات التعليمية والأكاديمية والأجهزة الحكومية ومنشآت قطاع الأعمال الخاصة لإعداد وإطلاق البرامج الجديدة والمهارات في مجالات التدريب العملي لاكتساب المهارات والخبرات للكوادر البشرية إلى جانبه ما تقدمة العرفة حالياً في اللقاء التعريفي الذي تم تنظيمه للإعلان عن خدمات وبرامج ودورات تدريبية متنوعة.

جاء ذلك في انطلاق دورة جديدة لمبادرة «معك نبدأ» إحدى مبادرات مركز الشارقة للتدريب والتطوير في الغرفة لتنفيذ برنامج تدريبي متكامل خلال الصيف بمشاركة 25 طالباً وطالبة من طلاب وطالبات الثانوية العامة والكليات والجامعات بمختلف التخصصات وتستمر لمدة شهرين.

حضر اللقاء التعريفي مريم الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع خدمات الدعم، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق مدير إدارة الموارد البشرية. ويهدف البرنامج إلى تدريب وتأهيل الطلاب والطالبات وتزويدهم بالمعرفة المهنية والوظيفية من خلال التعرف إلى الأدوار التي يقوم بها موظفو الغرفة في جميع الوحدات التنظيمية والمشاركة في إنجاز بعض الأعمال وفقاً لإشراف إداري وتنظيمي معد للبرنامج.

وقالت مريم الشامسي إن البرنامج ينظم تحت مظلة مبادرة «معك نبدأ» والتي أطلقت قبل عدة سنوات.