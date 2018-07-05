37 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي في خمسة أشهر

استقبل مطار دبي الدولي 36.9 مليون مسافر خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.

وحسب التقرير الصادر عن مطارات دبي اليوم تعامل المطار مع 36 مليونا و943 الفا و613 مسافرا خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بانكماش ضئيل جدا نسبته 0.1 بالمائة مقارنة مع 36 مليونا و969 الفا و594 مسافرا في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأرجعت مطارات دبي سبب الانخفاض الهامشي إلى تأثير شهر رمضان المبارك على حركة المسافرين في مختلف الدول العربية والإسلامية حيث انخفض الطلب على السفر خاصة في دول الخليج العربية خلال شهر مايو الفائت الذي تعامل المطار خلاله مع 6 ملايين و589 الفا و264 مسافرا مقارنة مع 6 ملايين و850 الفا و052 مسافرا في مايو 2017 بانخفاض نسبته 3.8 بالمائة.

وعلى صعيد متوسط اعداد المسافرين بقي متوسط اعدادهم مرتفعا عند 7.4 ملايين مسافرا شهريا ما بين يناير ومايو 2018 في مؤشر إيجابي على تحقيق الهدف بالتعامل مع نحو 90 مليون مسافر بنهاية العام الجاري.

يذكر أن مطار دبي الدولي تعامل مع 88.2 مليون مسافر في العام 2017 بزيادة نسبتها 2.6 بالمائه مقارنة مع العام 2016 الذي تعامل خلاله المطار مع 86.9 مليون مسافر.

وأظهر التقرير تربع منطقة شرق أوروبا على قائمة المناطق الأسرع نموا في شهر مايو بنسبة نمو بلغت 19.4 بالمائة وذلك نتيجة النمو القوي على الخطوط المؤدية إلى بلغاريا وصربيا ورومانيا وإطلاق خدمات فلاي دبي الجديدة إلى كراكوف في بولندا واحتلت دول الاتحاد الروسي المرتبة الثانية بنسبة 11.3 بالمائة تلتها إفريقيا /9.9 بالمائة/ خاصة نيجيريا ومصر.

أما على صعيد اجمالي عدد المسافرين فبقيت الهند هي الوجهة الأولى بإجمالي بلغ مليونا و41 الفا و258 مسافرا في شهر مايو تلتها المملكة العربية السعودية 495 الفا و242 مسافرا فالمملكة المتحدة بواقع 429 الفا و893 مسافرا في حين تربعت لندن على رأس قائمة المدن من حيث اجمالي عدد المسافرين بإجمالي 262 الفا و913 مسافرا تلتها مومباي /213 الفا و065 مسافرا/ وجدة /179 الفا و756 مسافرا/.

وعلى صعيد حركة الطائرات فقد بلغ اجمالي الحركة خلال مايو الفائت 32 الفا و620 حركة بانخفاض نسبته 5.6 بالمائة مقارنة مع 34 الفا و544 حركة في مايو 2017 في حين ارتفع متوسط عدد الركاب على كل رحلة الى 209 ركاب في مايو الفائت مقارنة مع 205 ركاب في مايو 2017.