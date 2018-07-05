«فيتش» تثبّت تصنيف «ممتلكات» البحريني مع نظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

ثبّتت وكالة فيتش العالمية تصنيف صندوق «ممتلكات»، الصندوق الاستثماري السيادي في البحرين، على الفئة بي بي من حيث الإصدارات الطويلة الأجل، وعلى الفئة بي من حيث الإصدارات القصيرة الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما تم رفع الصندوق من حيث مخاطر الإصدارات الطويلة الأجل من قائمة المراقبة.

وثبّتت الوكالة العالمية لخدمة المستثمرين تصنيف صكوك الصندوق بقيمة 600 مليون دولار المستحقة عام 2021، الصادرة عن شركة ممتلكات المحدودة للصكوك التابعة للصندوق، على الفئة بي بي-. يملك صدوق ممتلكات شركة ممتلكات المحدودة للصكوك بنسبة 100%، وهو مسؤول مباشرة وبلا قيد أو شرط عن كل التزاماتها.