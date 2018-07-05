«داماك»: إنشاءات برج «غالية» في مراحلها الأخيرة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «داماك العقارية» دخول الأعمال الإنشائية في مشروع برج «غالية» مراحلها النهائية. ويشغل المشروع مساحة مليون قدّم مربّع في قلب منطقة قرية جميرا سيركل. ويمثل أول أبراج «داماك» المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ وسيضم 727 شقة فاخرة ومتكاملة الخدمات.

وقال علي سجواني، المدير العام للعمليات لدى «داماك العقارية»: يلبي برج «غالية» متطلّبات العملاء خصوصاً الذين يحرصون على الإقامة في وجهاتٍ متوافقةٍ مع الشريعة الإسلامية. ويسعدنا اقتراب موعد إنجاز العمليات الإنشائية للبرج خلال 2018، وسنبدأ تسليم الوحدات السكنية بدءاً من نهاية العام ».

وسيوفر البرج مرافق ترفيهية مخصصة للرجال وأخرى للنساء، مع مناطق منفصلة لتناول الطعام، وصالات الألعاب الرياضية، وأحواض السباحة.