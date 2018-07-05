196 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين بنمو 15%

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

ارتفع التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والصين إلى 53.32 مليار دولار (نحو 196 مليار درهم) نهاية العام الماضي بنمو قدره 15.1% عن العام 2016، وفق تقرير حديث صادر عن وزارة الاقتصاد.

وأشار التقرير، الذي حصلت «البيان الاقتصادي» على نسخة منه، إلى أن زيادة التبادل التجاري بين البلدين ترجع إلى ارتفاع قيمة إعادة التصدير بنسبة 37.4% إلى 3.5 مليارات دولار (12.8 مليار درهم) وزيادة الواردات 14.7% إلى 48.3 مليار دولار (177.4 مليار درهم).

وأوضح التقرير أن المناطق الحرة استحوذت على 52% أو ما يعادل 27.644 مليار دولار من إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين منها 26.587 ملياراً واردات و915.5 مليوناً إعادة تصدير و142.2 مليوناً صادرات غير نفطية، فيما كان نصيب التجارة المباشرة نحو 42% أو 25.68 مليار دولار منها 21.71 ملياراً واردات و2.58 مليار إعادة تصدير و1.38 مليار صادرات غير نفطية. واستحوذت التجارة الخارجية للدولة مع الصين على نسبة 14.7% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة للعام 2017 وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد مطلع العام الحالي.

وبحسب وزارة الاقتصاد، فإن الأرقام الأولية تشير إلى أن إجمالي التجارة الخارجية للإمارات سيصل إلى 1.7 تريليون درهم خلال عام 2017، معربة عن توقعاتها باستمرار النمو في تجارة الدولة خلال العام 2018 والأعوام المقبلة.ولفت التقرير إلى أن عدد العلامات التجارية الصينية المسجلة في الإمارات حتى نهاية عام 2015 بلغ نحو 4951 علامة، إضافة إلى 289 وكالة تجارية و81 شركة صينية. وبين التقرير أن أهم القطاعات الاستثمارية للصين في الإمارات شملت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات وأنشطة الأمين والأنشطة العقارية والتشييد والبناء والنقل والتخزين والصناعات التحويلية والمعلومات والاتصالات.

شركات

أظهر تقرير «الاقتصاد» أن أبرز الشركات الإماراتية المستثمرة بالصين هي «إعمار العقارية» و«أدنوك» و«مبادلة» و«موانئ دبي العالمية» و«بنك الاتحاد الوطني» و«بنك أبوظبي الأول» و«بنك أبوظبي التجاري» و«دناتا» و«سيراميك رأس الخيمة» و«بروج» إلى جانب «استثمار التكنولوجيا المتطورة» و«الإمارات العالمية للألمنيوم» و«الأوائل القابضة» و«تجاري» و«عالم المناطق الاقتصادية» و«مجموعة بالحصا» و«مجموعة جميرا».