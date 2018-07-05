«لاند مارك ليغر» تفتتح أكبر منطقة ترفيهية في رأس الخيمة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

دشنت «لاند مارك ليغر» التابعة لمجموعة لاند مارك المتخصصة في مجال الترفيه والتسلية في الإمارات، أمس، مركز «تريدوم» الترفيهي في مركز المنار مول كأول وأكبر منطقة ألعاب من نوعها داخل مراكز التسوق في الشرق الأوسط بمساحة 40 ألف متر مربع وبتكلفة مادية تخطت 36 مليون درهم.

وأوضح سيلفيو ليتك المدير التنفيذي للعمليات في «لاند مارك ليجر» و«تريدوم» أن هذا المشروع الترفيهي هو الأول من نوعه الذي تفتتحه المجموعة في دولة الإمارات، حيث تم اختيار رأس الخيمة بعد إجراء الدراسات للاستفادة من حركة النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، بالإضافة للتنوع الاستثماري الذي توفره مراكز التسوق برأس الخيمة وخاصة مركز المنار مول بعد التوسعات التي شهدها خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن المشروع الذي شيد على مساحة 40 ألف متر مربع تخطت تكلفته الإجمالية 36 مليون درهم ويضم العديد من الألعاب والساحات الخاصة بجميع أعمار الأطفال بالإضافة إلى الساحة الترفيهية المطاطية التي تتسع لـ 600 طفل من محبي رياضات التسلق، بالإضافة لأعلى برج ترفيهي في الشرق الأوسط بارتفاع 130 قدماً، وسباق الهواء الذي يتيح للركاب الشعور وكأنهم يطيرون.

وأضاف ليتك: افتتاح «تريدوم» في إمارة رأس الخيمة يعكس ما تشهده الإمارة من نهضة شاملة في مختلف القطاعات وخاصة قطاع التسوق والترفيه الذي يقدم للعائلات والأطفال أجواء جديدة من الترفيه، لافتاً إلى أن «تريدوم» تستضيف للمرة الأولى أعلى برج للسقوط السريع بارتفاع 130 قدماً إلى جانب أكبر مساحة داخلية للألعاب في شتى في الإمارات.

وأوضح، «تريدوم» الترفيهية هي أحدث إضافة يتم افتتاحها في مجموعة «لاندمارك ليجر» والتي تضم كلاً من مدينة المرح وفان فيل فان سيتي، وفان فيل، وفان وركس، وفان بلوك. وقال بينوي كورين، المدير العام لمجموعة الحمراء، افتتاح «تريدوم» بالمنار مول يتماشى مع خطط عدد من العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية والتي بدورها ترسخ وضعنا كأبرز وجهة جذب في الإمارات الشمالية كوجهة رائدة للتسوق والترفيه.