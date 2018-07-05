الإمارات أقوى أسواق الإنشاءات أداء في المنطقة بالنصف الأول

المصدر: Ⅶدبي - وائل الخطيب

ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود المرساة في قطاعي البناء والنقل في النصف الأول من هذا العام في دول مجلس التعاون، إلى 32 مليار دولار من 27 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2017، وفقاً لمؤشر ميد للمشاريع الإقليمية.

وقالت ميد في تقرير أمس: إن سوق الإمارات كان أقوى الأسواق أداءً في النصف الأول من 2018 بترسية عقود بقيمة 15 مليار دولار، تلتها السعودية بترسية عقود بقيمة 10 مليارات دولار.

وأضاف التقرير: لطالما كان سوق البناء في الإمارات الأقوى أداءً في المنطقة على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث يعتبر اقتصادها الأكثر تنوعاً، محصناً بشكل أفضل من التأثير المطلق لأسعار النفط المنخفضة.