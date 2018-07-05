«الإمارات العالمية للألمنيوم» تزود «فيدانتا» بالبوكسيت

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أمس اتفاقية مع شركة فيدانتا، تورد بموجبها الإمارات العالمية للألمنيوم، البوكسيت المستخرج من منجم الشركة في غينيا إلى فيدانتا بدءاً من 2019. شهد حفل توقيع الاتفاقية في نيو دلهي، عبد الله جاسم بن كلبان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسمير كايري المدير التنفيذي للمعادن المتنوعة في شركة فيدانتا، وأجاي ديكسيت المدير التنفيذي للألمنيوم والطاقة في شركة فيدانتا.

وتقوم شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، المملوكة بالكامل من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ببناء منجم البوكسيت والبنية التحتية المرتبطة به للتصدير في جمهورية غينيا في غرب أفريقيا، في إحدى أكبر عمليات الاستثمار التأسيسي في هذه الدولة على مدى 40 عاماً، ويعتبر البوكسيت المعدن الخام الذي يستخرج منه الألمنيوم. ومن المتوقع أن تنطلق أولى عمليات تصدير البوكسيت من مشروع غينيا ألومينا خلال الربع الثاني من عام 2019.

وقال عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: سيسهم بدء عمليات الإنتاج في مشروع غينيا ألومينا في خلق مصدر جديد للبوكسيت عالي الجودة لدعم احتياجات صناعة الألمنيوم العالمية، مما يساهم بدور فاعل في تنمية اقتصادات جمهورية غينيا والإمارات ودول أخرى مثل الهند، وتشكل هذه الاتفاقية مع فيدانتا علامة بارزة في تطوير هذا المشروع، ونتطلع إلى إمدادهم بالبوكسيت بشكل موثوق خلال السنوات المقبلة من خلال عملياتنا الآمنة والمسؤولة في مؤسسة غينيا ألومينا كوربوريشن. وخلال عام 2017، زودت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم شركة فيدانتا بثلاث شحنات من عينات البوكسيت من مؤسسة غينيا ألومينا كوربوريشن، لاختبار الخام في مصفاة الألومينا التابعة لفيدانتا، وبلغ مجموع شحنات العينات نحو 150 ألف طن.